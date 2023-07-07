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В Індустріальному районі Харкова затримали підозрюваного у вбивстві

В Індустріальному районі Харкова затримали підозрюваного у вбивстві

6 липня близько 22:00 в Індустріальному районі Харкова до поліції звернулися мешканці будинку, які знайшли в одному з підʼїздів труп. За адресою виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 ХРУП № 2.

Встановлено, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між чоловіками виникла сварка, повідомили в ГУНП Харківської області. 42-річний господар житла наніс 32-річному товаришу ножове поранення: постраждалий загинув на місці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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