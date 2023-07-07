Без світла ще 83 населених пункти: на якому етапі відновлення електропостачання на Харківщині

У Харківській області з 450 населених пунктів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій, без світла залишаються 83.

Про це повідомив заступник технічного директора АТ «Харківобленерго» Олександр Кишинський.

За його словами, більшість з них – прифронтові, тому енергетики не мають до них доступу.

Олександр Кишинський, заст. технічного директора АТ «Харківобленерго»

Це такі населені пункти як Стрілеча та Глибоке у Липецькій громаді, Гур’їв Козачок та Сотницький Козачок у Золочівській громаді, Вовчанська та Борівська громади, Куп’янськ та села навколо нього аж до Дворічанської громади. Щодо Вовчанська – там щоденні обстріли. Попри це, ми все одно намагаємося відновлювати пошкоджені мережі у періоди затишшя.

Як розповів заступник технічного директора, ще одна серйозна проблема – це щільна замінованість територій. Наприклад, на розмінування ліній електропередачі поблизу населених пунктів Гракове та Мосьпанове (Чугуївський район) знадобився цілий рік.

Олександр Кишинський, заст. технічного директора АТ «Харківобленерго»

В Ізюмській громаді у нас без напруги 21 населений пункт. Там лінії ідуть полями та лісами. Для повного розмінування потрібна спецтехніка. Є і такі села, як Кам’янка, де немає жодного вцілілого будинку і повністю знищена інфраструктура. Відновлення електропостачання тут поки що не на часі.

Він підсумував, що швидкість ремонтних робіт в населених пунктах залежить від багатьох чинників: розташування та військової ситуації, дозволу саперів, наявності жителів, обсягу пошкоджень.

Олександр Кишинський, заст. технічного директора АТ «Харківобленерго»

Наприклад, Балаклія. Електропостачання в місті ми відновили вже через три тижні після звільнення. А є село Руська Лозова у Дергачівській громаді, де ми працюємо четвертий місяць. Тут пошкоджено 80% житлового фонду. Лінії електропередачі 0,4 кВ зруйновані повністю. Ми не знайшли тут жодної вцілілої опори. Зараз ми вже замінили 348 стійок із необхідних 546. Думаю, на завершення робіт знадобиться ще не менш як місяць.

Агентство Телевидения Новости