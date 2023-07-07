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Судитимуть колаборанта, який будував кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська

Судитимуть колаборанта, який будував кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє пресс-служба Харківської обласної прокуратури, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области». Він уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы».

З липня по вересень минулого року колаборант чергував на підконтрольних зс рф блокпостах, а також забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі псевдоправоохоронного органу.

Після деокупації Куп’янська колаборанта викрили українські правоохоронці. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости

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