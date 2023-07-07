Судитимуть колаборанта, який будував кар’єру «правоохоронця» під час окупації Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє пресс-служба Харківської обласної прокуратури, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець з власної ініціативи працевлаштувався до так званого «Управления внутренних ВГА Харьковской области». Він уклав трудовий договір з «головою» окупаційної адміністрації та обійняв посаду «полицейского взвода патрульной службы».

З липня по вересень минулого року колаборант чергував на підконтрольних зс рф блокпостах, а також забезпечував охорону та контрольно-пропускний режим будівлі псевдоправоохоронного органу.

Після деокупації Куп’янська колаборанта викрили українські правоохоронці. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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