На Харківщині скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів

7 липня на території Харківської області скасували заборону на проведення масових та культурно-розважальних заходів. Таке спільне рішення ухвалили сьогодні під час засідання Ради оборони.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Буде дозволено проводити масові заходи лише у приміщеннях, які відповідають нормам безпеки. Зокрема, це будівлі із наявними захисними спорудами.

Під час засідання внесли пропозиції та вирішили, що відповідність приміщень усім нормам та порядок проведення мають погоджувати Нацполіція, ДСНС та Служба безпеки України.

«Заборона на проведення масових заходів із кількістю 50 і більше учасників на відкритому повітрі просто неба – залишається.

Ми розуміємо, що культурні послуги мають особливу цінність для мешканців міста та області, але, як і з освітнім процесом, безпека людей – наш головний пріоритет», – йдеться у повідомлення.

Агентство Телевидения Новости