Державна міграційна служба нагадує про необхідність вклеювати фото у паспорт

З 1 липня 2023 року в Україні рішенням Уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19.

У зв’язку з цим, за інформацією Державної міграційної служби України, відновлюються строки для вклеювання фотографій у паспорт громадянина України зразка 1994 року (у вигляді паспорта-книжечки) по досягненню особою 25- чи 45-річного віку.

«Якщо Вам виповнилося 25 чи 45 років у період з 13.03.2020 по 24.01.2022, необхідно вклеїти фото у паспорт до 1 серпня 2023 року. Якщо фотокартку не буде вклеєно, паспорт підлягає обміну на id-картку.

Послуга надається незалежно від місця реєстрації», – йдеться у повідомленні ЦНАП м. Харкова.

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:

– вебсайт за посиланням https://rcp.kh.ua/queue/140;

– Call-центр 0800-57-34-34 (безкоштовний-багатоланковий).

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