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Прокуратура оскаржує вирок суду щодо вчинення дій сексуального характеру стосовно двох неповнолітніх дівчат

Прокуратура оскаржує вирок суду щодо вчинення дій сексуального характеру стосовно двох неповнолітніх дівчат

30 червня поточного року Лозівський міськрайонний суд Харківської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо 29-річного чоловіка за фактом вчинення дій сексуального характеру (ч. 1 ст. 155 КК України) стосовно двох неповнолітніх дівчат віком 15 та 14 років. Зловмисник під час зустрічі з потерпілими перебував у стані алкогольного сп‘яніння.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Чоловіка визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі із звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 КК України).

Про те, що дівчата є неповнолітніми, чоловік знав, свою вину визнав та розкаявся.

Прокурор вважає вирок суду незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

4 липня 2023 року Лозівська окружна прокуратура Харківської області подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Лозівського міськрайонного суду Харківської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції.

Агентство Телевидения Новости

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