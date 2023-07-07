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Рух вулицею Верхньою Гиївською заборонений до кінця липня

Рух вулицею Верхньою Гиївською заборонений до кінця липня

Рух транспорту на вулиці Верхня Гиївська на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського заборонений до 18:00 28 липня.

Це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на магістральному трубопроводі, повідомили в міськраді із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства,

Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будинків буде забезпечний.

Агентство Телевидения Новости

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