Рух вулицею Верхньою Гиївською заборонений до кінця липня

Рух транспорту на вулиці Верхня Гиївська на ділянці від провулка Старобільського до провулка Хорошевського заборонений до 18:00 28 липня.

Це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на магістральному трубопроводі, повідомили в міськраді із посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства,

Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будинків буде забезпечний.

Агентство Телевидения Новости