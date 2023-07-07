ДТП за участі скутера під Харковом: двоє постраждалих

7 липня близько 15:00 в селищі Високий не розминулися автомобіль Daewoo Lanos та електроскутера. Травми різного ступеня тяжкості отримали водій та пасажирка електроскутера.

Про ДТП повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

68-річного чоловіка та 70-річну жінку доставили до лікарні.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости