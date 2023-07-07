В Ізюмському районі підірвався екскаватор: водій в лікарні

6 липня до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поряд з селом Пашкове Барвінківської територіальної громади під час проведення ремонтних робіт екскаватор Caterpillar-323 підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Поліцейські встановили, що в результаті вибуху 51-річний водій отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні міста Краматорськ Донецької області. Транспортний засіб зазнав значних механічних пошкоджень.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під обстрілами та мінуваннями збройних сил російської федерації.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими доріжками та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером 101 або дзвонити на лінію 102.

Агентство Телевидения Новости