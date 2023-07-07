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07.07.2023 22:06
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Мета – запобігти неконтрольованому обвалу: рятувальники розбирають завали у будинку на Північній Салтівці

Мета – запобігти неконтрольованому обвалу: рятувальники розбирають завали у будинку на Північній Салтівці

7 липня харківські рятувальники були залучені до розбирання завалів у дев’ятиповерховому житловому будинку, розташованому на Північній Салтівці. Ця багатоповерхівка була серйозно пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів на початку війни.

Головна мета рятувальників полягала в тому, щоб демонтувати аварійні конструкції на верхніх поверхах, які становили потенційну загрозу для неконтрольованого обвалу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Проведення даних робіт забезпечить подальші будівельні роботи з відновлення і ремонту даного будинку.

Агентство Телевидения Новости

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