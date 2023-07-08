Рятувальники ліквідували пожежу у хвойному лісі Куп’янського району спричинену ворожими обстрілами

7 липня в результаті ворожого обстрілу сталося загоряння хвойного лісу поблизу села Кучерівка Куп’янського району.

Як повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області, до місця виклику направили 2 оперативні відділення рятувальників 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин на автоцистернах та 1 аварійно-рятувальний автомобіль.

На момент їх прибуття горіла хвойна підстилка лісу на площі близько 3 га. На гасіння вогню рятувальники подали 1 пожежний ствол.

Вже о 18:45 відбулась локалізація пожежі та о 19:50 – повна її ліквідація. Рятувальники запобігли розповсюдженню полум’я на приватний сектор, що розташований неподалік хвойного лісу. Жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости