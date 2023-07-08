Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 96

У ніч проти 8 липня окупанти вдарили дронами по місту Кривий Ріг

У ніч проти 8 липня окупанти вдарили дронами по місту Кривий Ріг

Російсько-окупаційні війська завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками — поцілили по сільськогосподарському підприємству.

Як повідомляє «Суспільне» , унаслідок цієї атаки постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сталися дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів території. Рятувальники його приборкали.

Внаслідок атаки було знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 