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У ніч проти 8 липня окупанти вдарили дронами по місту Кривий Ріг
Російсько-окупаційні війська завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками — поцілили по сільськогосподарському підприємству.
Як повідомляє «Суспільне» , унаслідок цієї атаки постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Сталися дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів території. Рятувальники його приборкали.
Внаслідок атаки було знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває.