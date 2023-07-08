У ніч проти 8 липня окупанти вдарили дронами по місту Кривий Ріг

Російсько-окупаційні війська завдали удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області безпілотниками — поцілили по сільськогосподарському підприємству.

Як повідомляє «Суспільне» , унаслідок цієї атаки постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Сталися дві пожежі. Загалом вогонь охопив 360 квадратних метрів території. Рятувальники його приборкали.

Внаслідок атаки було знищено кілька складських приміщень, понівечено обладнання та автівки. Обстеження території триває.

Агентство Телевидения Новости