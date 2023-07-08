Сили оборони України продовжують наступальні дії: на яких напрямках є успіхи

На Сході армія рф продовжує наступ на Авдіівському, Мар’їнському, Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Усі спроби прорвати оборону українських захисників успіху не мають.

Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку на південному флангу є просування. По декількох ділянка – більше кілометра. На північному флангу бої без зміни положень.

«В самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін», – йдеться у повідомленні.

На півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої.

«Наші закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Крім того, наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових – відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога».

За даними Міноборони, через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.

Агентство Телевидения Новости