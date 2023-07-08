Як працюють Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ

Цього разу список ворожих втрат поповнили: 2 танки, 2 САУ «Акація», 3 гармати «Гіацинт-Б», 2 броньовики, станція РЕБ «Поле-21» та камера відеоспостереження, 25 авто, 3 вогневі позиції, 13 ворожих укріплень та один склад з боєприпасами. А 72 окупанти різко «вибули з чату».

Крім того, разом із артилеристами Збройних Сил України додатково уражено 2 «Гради», 2 одиниці спецтехніки, 6 складів і ще 55 загарбників.

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