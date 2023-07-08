Поліцейські оперативно розшукали неповнолітню мешканку Харківської області

7 липня близько 23:30 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканки міста Чугуїв. Жінка розповіла, що її 12-річна донька вранці пішла з дому та не повернулася.

Правоохоронці одразу вирушили на пошуки дитини, повідомляють в пресслужбі поліції Харківської області. Вони поспілкувалися зі знайомими неповнолітньої, відвідали місця, де вона могла перебувати, і вже через дві години співробітники карного розшуку та ювенальної поліції Чугуївського районного управління знайшли дівчину. Вона гостювала у своєї подруги.

Поліцейські повернули розшукувану додому та провели з нею та батьками профілактичну бесіду для запобігання подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости