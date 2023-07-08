Через ворожі обстріли поранення отримав житель Вовчанська: правоохоронці фіксують наслідки

Через ворожі обстріли поранення отримав житель Вовчанська: слідчі реєструють наслідки ударів з боку військових рф на Харківщині.Пресслужба поліції Харківської області повідлмляє, в результаті мінометних обстрілів у селі Тимофіївка Богодухівського району пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.З артилерії окупанти обстріляли село Івашки. Удари прийшлися на територію цивільних сільськогосподарських підприємств.У місті Вовчанськ пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та приватний будинок. Постраждав 62-річний чоловік. Його доставили до лікарні.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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