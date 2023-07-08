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Окупанти вдарили по Лиману — щонайменше 6 людей загинули
Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Окупанти завдали удару по місту з реактивних систем залпового вогню — поцілили у приватний сектор.
Наразі відомо про щонайменше шістьох загиблих цивільних, ще п’ятеро людей отримали поранення.
На місці атаки працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.