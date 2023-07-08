Затримано псевдопатрульного з Куп‘янська, який передавав ворогу інформацію про обстановку у місті

7 липня правоохоронці на підставі ухвали слідчого судді затримали у Харкові колаборанта, який ретельно переховувався від українського правосуддя.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, у квітні цього року за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець вирішив побудувати кар’єру «правоохоронця» під керівництвом представників рф. Колаборант обійняв посаду «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху».

Одразу після деокупації Куп‘янська чоловік, розуміючи, що йому не втекти від кримінальної відповідальності, попросив волонтерів відвезти його до Харкова.

Агентство Телевидения Новости