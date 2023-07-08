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У Харкові військовий та дитячий оркестри переграли хіт від легенди року Deep Purple

У Харкові військовий та дитячий оркестри переграли хіт від легенди року Deep Purple

Хіт Smoke on the Water від легенди року Deep Purple був записаний у 1972 році та став однією з найвпізнаваніший мелодій у світі. У 2004 році музичний твір потрапив до списку «500 найкращих пісень усіх часів з Rolling Stone».

На цю мелодію існує багато каверів, їх виконували: Iron Maiden, Metallica, Sepultura, Bon Jovi, Santana. Співали Smoke on the Water в різних стилях: кантрі, треш-метал, блек-метал і навіть у стилі народної пісні. Військові 5ї Слобожанська бригада НГУ вирішили перевірити хіт на міцність в сучасних реаліях.

Сьогодні «Дим над водою» звучить у виконанні військового оркестру НГУ та дитячого духового оркестру клубу «Орлятко» з селища Солоницівка Дергачівського району Харківської області.

Більш докладно про маленьких музикантів та запис відеороліку – читайте за посиланням. Спойлер: два колективи вже домовились про спільний запис ще декількох композицій.

Агентство Телевидения Новости

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