На одній з українських ТЕС обвалився дах

На одній з теплоелектростанцій в Донецькій області, яка регулярно піддавалася обстрілу з боку російських окупантів, сталося обвалення даху.

Як повідомили у Міністерстві енергетики, зафіксовано обвалення даху котлотурбінного цеху. Енергблоки відключені. На даний момент повідомляється про одного загиблого. Троє людей отримали поранення і були госпіталізовані. Двоє вважаються зниклими безвісти.

“Впав дах котлотурбінного цеху, через що персонал аварійно відключив енергоблоки. Відбувається розбір завалів”, – йдеться в повідомленні.

РФ продовжує терор у прифронтових та прикордонних регіонах, внаслідок чого знеструмлено десятки населених пунктів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

“Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє ситуація безпеки”, – зазначили енергетики.

Агентство Телевидения Новости