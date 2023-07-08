Військові працюють над захистом неба від ракетних ударів Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси

«Надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання.»

Про це у Facebook написав міністр оборони України Олексій Резніков.

«Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо».

У травні й червні цього року росіяни найактивніше обстрілювали ракетами українські міста. Здебільшого ракетами і дронами атакували Київ.У травні Україна пережила 24 ракетні та дронові атаки. Того місяця ППО збила 130 крилатих ракет, 7 аеробалістичних ракет «Кинджал», понад 10 балістичних/крилатих ракет «Іскандер» та 371 дрон-камікадзе Shahed-136/131.У червні ППО збила 144 крилаті ракети та 153 безпілотники-камікадзе Shahed. Є також кілька збитих балістичних ракет, зокрема «Кинджалів».

Агентство Телевидения Новости