Президент призначив командувачем Нацгвардії Олексія Півненка
8 липня Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії. Про це Президент України сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова».
«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України», – цитує Володимира Зеленського Укрінформ.
Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.
Також глава держави вручив українським військовим державні нагороди – 10 орденів «За мужність».
Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, за результатами переговорів із турецькою стороною.
Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.
Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті зможуть бути з рідними.