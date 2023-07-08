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08.07.2023 22:51
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Президент призначив командувачем Нацгвардії Олексія Півненка

Президент призначив командувачем Нацгвардії Олексія Півненка

8 липня Володимир Зеленський призначив бойового офіцера Олексія Півненка Командувачем Нацгвардії. Про це Президент України сказав у Львові після повернення з Туреччини разом із командирами «Азова».

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка Командувачем Національної гвардії України», – цитує Володимира Зеленського Укрінформ.

Президент побажав новому командувачу Нацгвардії звільнення всієї нашої землі, повернення всіх наших людей, а також омріяної перемоги.

Також глава держави вручив українським військовим державні нагороди – 10 орденів «За мужність».

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, Україна повернула на батьківщину п’ятьох захисників «Азовсталі», які перебували в Туреччині після звільнення з російського полону, за результатами переговорів із турецькою стороною.

Президент Володимир Зеленський зустрів захисників в аеропорту Стамбула та привітав їх із поверненням.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті зможуть бути з рідними.

Агентство Телевидения Новости

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