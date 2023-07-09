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Негода у Харкові: рятувальники отримали 35 викликів на повалені дерева (фото)

Негода у Харкові: рятувальники отримали 35 викликів на повалені дерева (фото)

У Харкові через сильні зливи протягом вечора 8 липня та вночі 9 липня рятувальники 35 разів виїжджали на ліквідацію наслідків негоди.

Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС залучались для надання допомоги населенню та комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених дерев. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківської області.

Працювали 35 одиниць рятувальної техніки і близько 170 чоловік особового складу ДСНС. Прибрано з проїзних шляхів та житлових кварталів біля 40 повалених дерев та великих гілок.

Агентство Телевидения Новости

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