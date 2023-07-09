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Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом доби по області окупанти завдали авіаударів по околицях прикордонних селищ Милове, Кислівка Куп’янського району та Ветеринарне Харківського району. Обстріляли з мінометів та артилерії понад 15 населених пунктів: Гранів Харківського району, Хатище, Вовчанськ, Варварівка, Цегельне Чугуївського району, Фиголівка, Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Кам’янка Куп’янського району.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:17 у селі Загризино внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка Куп’янського лісового господарства Сеньківського лісництва. Пожежу ліквідовано о 19:00. Жертв та постраждалих немає.  

Піротехніки ДСНС протягом доби  обстежили 5,8 га території Харківщини,  де виявили та знешкодили 70 вибухонебезпечних предметів. До робіт залучили 31 піротехнічний розрахунок – 158 осіб та 62 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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