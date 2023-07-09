70 підозрюваних у причетності до ДРГ та пропаганді затримали на Харківщині за добу

Поліція опрацювала 1256 звернень, що надійшли від громадян упродовж минулої доби.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 70 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3700 транспортних засобів.

Правоохоронці склали 2 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 335 воєнних злочинів, з яких найбільше 7638 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 623 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости