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У Харкові в палаючому будинку знайшли тіло жінки

У Харкові в палаючому будинку знайшли тіло жінки

У Харкові під час ліквідації пожежі у приватному будинку рятувальники виявили тіло загиблої 55-річної жінки.

9 липня о 01:07 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу за адресою: Харків, вул. Куп’янська, 44, повідомляє ДСНС Харківської області.

На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала біля 120 м². Приватний будинок дуже старої забудови горів майже весь. Він повністю був побудований із деревини, тому вогонь стрімко розповсюдився на таку площу. Під час проведення розвідки в одній з кімнат рятувальники і виявили тіло загиблої господарки, 1968 року народження.

На місці події працювали 3 оперативні відділення ДСНС. Вони локалізували вогонь вже о 01:43. До 05:00 тривала остаточна його ліквідація та розбирання завалів зруйнованих дерев’яних конструкцій будинку.

Причина виникнення займання встановлюється.

Агентство Телевидения Новости

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