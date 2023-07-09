Частина Дергачів знеструмлена

У зв’язку з негодою у деяких районах Дергачів відсутнє світло, оскільки поривами шквального вітру пошкоджено електромережу.

Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

«Фахівці Дергачівського РЕМу відразу розпочали відновлювальні роботи і продовжують їх зараз. Через те, що негода поки що не припинилася, термін завершення робіт складно спрогнозувати», – йдеться у повідомленні.

Попередньо, відновлення електропостачання у більшій частині міста очікують до кінця доби.

Агентство Телевидения Новости