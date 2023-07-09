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15 населених пунктів у Харківській області – без електрики

15 населених пунктів у Харківській області – без електрики

В результаті негоди на ранок 9 липня знеструмлено 15 населених пунктів (Чугуївський район, Харківський район, Краснокутська тергромада).

Про це повідомив керівник пресслужби АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко.

«По Харкову є окремі відключення, які пов’язані, перш за все, з падінням дерев та гілок на повітряні лінії електропередачі. Незважаючи на складні погодні умови, роботи з відновлення електропостачання розпочалися з вечора, тривали всю ніч та продовжуються зараз», йдеться у повідомленні.

До вечора 9 липня енергетики планують заживити всіх споживачів, зазначили у «Харківобленерго».

Для попередження нещасних випадків в результаті ураження електричним струмом енергетики нагадують, що не можна наближатися до обірваного проводу на відстань ближче 8 метрів.

Про всі випадки пошкодження енергообладнання необхідно повідомити у концентр товариства за телефонами: 050-0540-413, 067-2340-413, 0-800-508-413.

Агентство Телевидения Новости

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