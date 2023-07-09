У Харкові під час грози впало 134 дерева: найбільше постраждали Салтівський та Немишлянський райони

Станом на ранок 9 липня через негоду на прибудинкових територіях міста Харкова впало 134 дерева та 407 гілок. Робітники КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять їх з дворів.

Найбільше, за даними підприємства, постраждали Салтівський та Немишлянський райони, де вітром повалило 43 дерева та 150 гілок і 15 дерев та 95 гілок, відповідно. Про це повідомили у Харківській міській раді.

Так, учора ввечері навпроти будинків на проспекті Любові Малої, 45, в районі вулиці Олімпійської, 35, та у провулку Зерновому, 4, пиляли дерева, що впали на електропровід, на проспекті Гагаріна, 43/1, – дерево, що впало на проїжджу частину дороги.

Поряд із будинком на вулиці Шевченка, 37, розпиляли три дерева, які впали на контактну трамвайну мережу. У роботах було задіяно, в тому числі, техніку та особовий склад Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у парках та скверах було пошкоджено 63 дерева та 169 гілок. Станом на 11:00 55 дерев та 155 гілок були розпиляні. В роботах з усунення наслідків негоди в зонах відпочинку задіяно понад 100 комунальників та 32 одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости