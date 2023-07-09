У Харкові в метро затримали чоловіка, який перебував у розшуку

Напередодні, 8 липня, у харківському метрополітені працівники відділу поліції на станції метро «Центральний ринок» виявили 47-річного харків’янина, який з 2020 року знаходився у розшуку за скоєння наркозлочинів. Повідомлено ініціатора розшуку.

Про це йдеться в добовому звіті ГУНП Харківської області.

Протягом доби з 8 по 9 червня в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Агентство Телевидения Новости