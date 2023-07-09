Через обстріли в Ізюмському районі горів ліс

Протягом доби з 8 по 9 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 62 оперативні виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;

39 – для надання допомоги населенню;

1 – на чергування;

13 – інші виїзди.

О 16:17 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, спричинену ворожим обстрілом Куп’янського лісового господарства. Внаслідок обстрілу загорілась хвойна підстилка у лісовому масиві Сеньківського лісництва, що поблизу села Загризино Борівської громади Ізюмського району.

До місця пожежі було направлено рятувальників 60-ї ДПРЧ та їхніх колег з Луганського гарнізону ДСНС. Всього 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Їм на допомогу також прибули вогнеборці відомчої пожежної охорони лісництва на 1 автоцистерні.

На час прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вогонь розповсюдився на площу 1,5 га. Спільними зусиллями пожежу вдалось ліквідувати о 19:00. Жертв та постраждалих немає.

35 разів рятувальники Харківського гарнізону ДСНС залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости