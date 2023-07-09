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Харківські патрульні повернули додому 9-річного хлопчика
Учора ввечері патрульні отримали виклик про зникнення хлопчика на проспекті Тракторобудівників. Мати повідомила патрульним, що її 9-ічний син пішов гуляти та не повернувся.
Про це розповіли у пресслужбі УПП Харківської області.
Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу «Урбан-парку». З хлопчиком було все добре, тож його доставили до схвильованої матері.