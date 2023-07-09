Харківські патрульні повернули додому 9-річного хлопчика

Учора ввечері патрульні отримали виклик про зникнення хлопчика на проспекті Тракторобудівників. Мати повідомила патрульним, що її 9-ічний син пішов гуляти та не повернувся.

Про це розповіли у пресслужбі УПП Харківської області.

Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу «Урбан-парку». З хлопчиком було все добре, тож його доставили до схвильованої матері.

Агентство Телевидения Новости