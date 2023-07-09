Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 48

Харківські патрульні повернули додому 9-річного хлопчика

Харківські патрульні повернули додому 9-річного хлопчика

Учора ввечері патрульні отримали виклик про зникнення хлопчика на проспекті Тракторобудівників. Мати повідомила патрульним, що її 9-ічний син пішов гуляти та не повернувся.

Про це розповіли у пресслужбі УПП Харківської області.

Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу «Урбан-парку». З хлопчиком було все добре, тож його доставили до схвильованої матері.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 