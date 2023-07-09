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Один загиблий, двоє травмованих: ДТП на трасі в Ізюмському районі

Один загиблий, двоє травмованих: ДТП на трасі в Ізюмському районі

9 липня близько 8:50 поблизу села Волохів Яр на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталося зіткнення транспортних засобів Renault Mеgane, Fiat Tipo та Mercedes.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Тілесні ушкодження, не сумісні із життям, отримав 38-річний водій Fiat Tipo. Також травмувався 44-річний водій Renault Mеgane та його 20-річна пасажирка.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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