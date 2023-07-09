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Пес Патрон потрапив під обстріл під час виконання завдання на Харківщині

Пес Патрон потрапив під обстріл під час виконання завдання на Харківщині

Пес Патрон потрапив під ворожий обстріл із реактивної системи залпового вогню під час виконання завдання з розмінування території біля Балаклії в Ізюмському районі Харківської області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці пса-сапера в Instagram.

«Місто досі зазнає ракетних ударів. Так було і коли ми перебували там. Я почув свист і гул, але подумав, що то мої керовано збираються підірвати вибухонебезпечні предмети. Та Михайло чомусь хутко мене переніс в укриття та накрив собою. Тоді я зрозумів, що це була ворожа ракета. Дуже близько. На жаль, тоді загинула одна людина та ще дев’ять були поранені. Я був в укритті, мене врятувала моя людина», – сказано в дописі.

Начальник частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Чернігівській області Михайло Ільєв в ефірі національного марафону 8 липня розповів, що він разом із Патроном повернувся з ротації тиждень тому, пишуть Економічні Новини.

«Працювали на території Харківської області, допомагали колегам, місцевому населенню. Великий період дані населені пункти перебували в окупації і агресор для нас залишив дуже багато різноманітних “подарунків”, які перебувають в землі, в лісопосадках, у полях, у будівлях. Необхідно найшвидше очистити цю територію, щоб люди могли повертатися, відбудовуватися і жити нормальним життям», – сказав Ільєв.

Він додав, що Патрон спеціалізується на протитанкових і протипіхотних мінах.

«Він нам допомагає своїм надзвичайно розвинутим нюхом. Він вишукує і подає команду, а потім хлопці знешкоджують», – додав Ільєв.

Агентство Телевидения Новости

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