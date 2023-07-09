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Масштабна пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео ДТП, що спричинила загоряння

Масштабна пожежа на АЗС у Києві: з’явилося відео ДТП, що спричинила загоряння

9 липня о 15:09 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території АЗС у Києві на Броварському проспекті, 29. Площа пожежі склала 1500 м².

Внаслідок події постраждало троє людей, яких медики госпіталізували до лікувального закладу, повідомляє ДСНС України.

Причиною загоряння стала ДТП: з проїжджої частини на територію АЗС вилетіла автівка – попередньо, Audi TT. Машина врізалася в заправну колонку, після чого полум’я швидко охопило територію.

О 16:35 вогонь вдалося подолати: до гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу.

Агентство Телевидения Новости

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