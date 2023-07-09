В Ізюмі іномарка на смерть збила дитину

Поліція з’ясовує обставини ДТП зі смертельними наслідками у місті Ізюм: внаслідок аварії загинула 11-річна дівчина-пішохід.

9 липня близько 17:00 на вулиці Козацькій у місті Ізюм 45-річний водій автомобіля HONDA допустив наїзд на дівчину, яка, за даними поліції, рухалася проїжджою частиною. Про ДТП повідомили у ГУНП Харківської області.

Від отриманих травм 11-річна дитина загинула на місці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Слідчим вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости