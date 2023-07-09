09.07.2023 21:26
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Харківські патрульні знайшли власника загубленої такси
Днями харківські поліцейські під час патрулювання помітили на дорозі таксу, яка, за всіма ознаками, загубилася. Собака нервувала та шукала хазяїна.
Патрульні забрали собаку та почали шукати власників.
Невдовзі хазяїн відгукнувся – чоловік побачив пост патрульної поліції у соцмережах, впізнав свою Дорі. Тваринку передали власнику.
«Дякуємо усім, хто поділився нашою публікацією про пошук та допоміг люблячим друзям якнайшвидше знову побачитись», – подякували патрульні.