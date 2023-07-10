Зведення Харківської ОВА за останню добу

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Уди, Дворічна, Красне перше та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові та багатоквартирні будинки.

В районах Колодязного та Кислівки Куп’янського району ворог використав бойову авіацію.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили 16 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости