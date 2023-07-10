Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:55
Просмотров: 62

За минулу добу ДСНС здійснила 29 оперативних виїздів

За минулу добу ДСНС здійснила 29 оперативних виїздів

Протягом доби з 09 липня по 10 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Як повідомляє пресслужба ДСНС, за цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:4 – на ліквідацію пожеж;24 – для надання допомоги населенню;1 – інші виїзди.За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 