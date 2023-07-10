За минулу добу ДСНС здійснила 29 оперативних виїздів

Протягом доби з 09 липня по 10 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Як повідомляє пресслужба ДСНС, за цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких:4 – на ліквідацію пожеж;24 – для надання допомоги населенню;1 – інші виїзди.За добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 16 разів залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні з проїзних частин, об’єктів і машин повалених внаслідок негоди дерев.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 16 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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