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Уночі росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури в Миколаєві

Уночі росіяни вдарили балістичними ракетами по об’єкту інфраструктури в Миколаєві

У ніч проти 10 липня, близько 1:00, місто Миколаїв зазнало чергової російської ракетної атаки.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Під удар потрапив об’єкт інфраструктури. За даними ОВА, окупанти застосували балістику: імовірно, вдарили ракетою «Іскандер-М». Детальна інформація уточнюється, додав Кім.

Повітряна тривога в Миколаєві пролунала о 1:01 і тривала до 1:38.

Агентство Телевидения Новости

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