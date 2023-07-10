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Харків’янка Світоліна вперше обіграла Азаренко і вийшла в 1/4 фіналу Вімблдону
Еліна Світоліна (№76 WTA) здобула ще одну перемогу в основі Вімблдонського турніру.
Це був шостий матч між цими тенісистками повідомляє «sport.ua», українка вперше перемогла. Зазначимо, що Світоліна поступалася 0:2 у другому сеті після програшу першої партії.
У четвертому раунді українка в напруженому матчі обіграла Вікторію Азаренко (№20 WTA).
Еліна підкреслила, що це найщасливіший момент її життя після народження дитини. Також Еліна додала, що віддала всі сили для того, щоб поділитися радістю з українськими вболівальниками.