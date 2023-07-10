РФ вдарила по місцю видачі “гуманітарки” в Оріхові: багато загиблих та поранених

Внаслідок атаки чотири людини загинули, 13 отримали поранення.

Як повідомляє «Громадське», удар стався вчора, 9 липня.

Загинули жінки 43, 45 і 47 років, а також 47-річний чоловік.

Окупанти влучили в міську школу, у якій в цей час мирні громадяни отримували гуманітарну допомогу. Авіабомба майже вщент зруйнувала будівлю.

Під завалами зруйнованого закладу опинилося понад 15 людей, які перебували всередині та поруч знадвору. Також пошкоджено житлові будинки та інші обʼєкти цивільної інфраструктури, розташовані поряд з епіцентром вибуху.

Рятувальні роботи досі тривають.

Агентство Телевидения Новости