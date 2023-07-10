Один день війни завдає шкоди довкіллю на 4 млрд гривень

Кожен день ми втрачаємо людей, ресурси, природні багатства.

Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають.

«Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків», – повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«Обрахунки тривають. росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі», каже міністр.

Агентство Телевидения Новости