ДБР викрило організовану групу, яка видурила в працівників АЗС понад 50 тонн пального під виглядом допомоги військовим

Працівники ДБР викрили у Дніпрі організовану групу, яка під виглядом допомоги Збройним Силам України виманювала пальне у представників автозаправних станцій.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, до групи входило шестеро військовослужбовців та четверо цивільних громадян. Вони підробляли листи від імені керівництва однієї із військових частин. У листах представників АЗС просили надати пальне для, начебто, виконання бойових завдань підрозділами ЗСУ.

Представники АЗС протягом 4 місяців надавали за цими липовими листами паливо, не підозрюючи обману. Всього було надано понад 50 тонн бензину та дизельного пального загальною вартістю 2,5 млн гривень. Це пальне ділки перепродавали на території Дніпропетровської області.

У фігурантів вилучені чорнові записи, підроблені штампи та печатки військової частини.

Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости