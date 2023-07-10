Будував кар‘єру «правоохоронця» під час захоплення Балаклії — підозрюється місцевий житель

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, під час окупації м. Балаклія Ізюмського району місцевий мешканець добровільно зайняв посаду «бойца специального отделения быстрого реагирования УВД ВГА Харьковской области».

Під час виконання своїх «обов’язків колаборант проводив опитування місцевих мешканців, здійснював незаконні затримання та допит людей і «підтримував громадський порядок» на закріпленій дільниці у місті.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости