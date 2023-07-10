Енергетики відновили електропостачання в селі Синичено

Фахівці «Харківобленерго» повністю заживили село Синичено Ізюмської територіальної громади. Енергетики розпочали ремонтні роботи одразу після розмінування.

Як повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, населений пункт розташований майже на кордоні з Донецькою областю, тому руйнування тут значні – пошкоджено до 70% електромереж. Довелося замінити понад 10 зруйнованих опор.

Фахівці місцевого району електричних мереж розпочали ремонтні роботи у селі Співаківка Оскільської територіальної громади: найближчим часом там також заживлять перших споживачів.

Агентство Телевидения Новости