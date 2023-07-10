Кулеба: союзники НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до вступу в НАТО

Союзники НАТО дійшли згоди щодо усунення Плану дій щодо членства (ПДЧ) на шляху України до вступу в Альянс. Тобто це рішення пришвидшує приєднання України до блоку.

Про це повідомив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Після інтенсивних переговорів союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення ПДЧ зі шляху України до членства. Я вітаю це довгоочікуване рішення, яке скорочує наш шлях до НАТО. Це також найкращий момент, щоб прояснити запрошення Україні стати членом», — написав він у Twitter.

ПДЧ – це «попередній етап» членства в НАТО, в якому країна-претендент отримує індивідуальну національну програму підготовки до майбутнього членства, пише Радіо Свобода. Багато з нинішніх членів альянсу потребували ПДЧ перед вступом. Але Києву він може не знадобитися, так само, як Фінляндії та Швеції він не був потрібен перед початком процесу вступу.

Агентство Телевидения Новости