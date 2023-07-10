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Нагороди та спеціальні звання служби цивільного захисту отримали рятувальники Харківського гарнізону ДСНС

Нагороди та спеціальні звання служби цивільного захисту отримали рятувальники Харківського гарнізону ДСНС

10 липня у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області відбулась урочиста церемонія присвоєння чергових спеціальних звань середнього начальницького складу служби цивільного захисту рятувальникам Харківщини.

Т.в.о. начальника Головного управління ДСНС України у Харківській області Сергій Чабань особисто вручив погони середнього і старшого начальницького складу 11-м офіцерам, котрі проявили високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків.

Крім того, за високі показники в службі 7 співробітників були нагороджені нагрудними знаками «За відвагу в надзвичайній ситуації», а лейтенант служби цивільного захисту Зайір Шахріяров – подякою ДСНС України.

Агентство Телевидения Новости

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