В Україні почалося будівництво заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar

Спільне з Туреччиною виробництво безпілотників буде на українській території.

Як повідомляє УНІАН, про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив в ефірі інформаційного марафону.

«Якщо говорити саме про завод Bayraktar, про який уже пару років йдуть розмови в Україні, то по цьому заводу почали вже будівельні роботи. Завод почав будуватися на ділі, а не тільки на меморандумах», – сказав він.

Камишін додав, що також можуть вироблятися й інші речі, про які поки не можна говорити.

«Мова йде про виробництво на території України. Це той самий великий завод Bayraktar, про який ще декілька років тому домовлялися. Потім були зупинки, скандали. Сьогодні цей завод починає будуватись, ми перейшли до реальних кроків», – додав міністр.

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