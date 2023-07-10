Харківські екоактивісти відновлюють знищену окупантами водойму на Північній Салтівці

Озеро на Північній Салтівці, у Манжосовому яру, обміліло через руйнування греблі внаслідок обстрілу восени 2022 року. На місці водойми залишився маленький струмок.

Інформація про це надійшла від місцевих жителів, повідомляє харківський екоактивіст Артем Приходько.

«Я, своєю чергою, звернувся до представників КП КВЛК, і вони пообіцяли допомогти. Наразі ми вже бачимо результати їхньої діяльності: дамбу повністю відновлено, вода починає набиратись», – йдеться у повідомленні.

Станом на вечір 9 липня озеро заповнене на 50%. За даними Артема Приходька, за тиждень процес має завершитися.

«Але є нюанси з точки зору екології – у воді з’явились якісь рожеві плями невідомого походження. Я обійшов навколо озера і не побачив жодного місця зливу цієї рідини. Тож я викликав туди екоінспекцію, разом з ними ми взяли проби води і тепер будемо чекати на результати аналізів», – зазначив екоактивіст.

Агентство Телевидения Новости